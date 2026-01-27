Рынок акций открылся в основную сессию незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике "фишек" после снижения в начале недели на итогах прошедших 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Негативом во вторник выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent опустился к $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2766,7 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1146,65 пункта (-0,05%); снизились акции "Норникеля" (-1,6%), "Русала" (-1,1%), но подросли бумаги ПАО "Южуралзолото" (+4,1%) и "Группы компаний ПИК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 января, составляет 76,0101 руб. (+8,55 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ВК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки украинского урегулирования.

"Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно", - сказал Песков журналистам, говоря об итогах переговоров в Абу-Даби.

По его словам, вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, пока на этот счет не было никаких индикаций.

Ранее Песков сообщил: в Кремле рассчитывают, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса.

"На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.

Она отметила, что пока не может анонсировать телефонный разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина. Левитт добавила, что Трамп по-прежнему активно вовлечен в процесс украинского урегулирования, получает доклады о нем от спецпосланника президента Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

"Президент не перестает верить в мирный процесс", - резюмировала Левитт.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС и меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова, индекс МосБиржи во вторник останется в рамках 2700-2800 пунктов.

Рынок в текущей ситуации продолжает оставаться новостным, в фокусе геополитика - ожидания по новому раунду переговоров по Украине пока консервативные. Также на повестке дня, но с чуть меньшим "накалом", остается монетарная политика Банка России. Во вторник регулятор опубликует данные по инфляционным ожиданиям, а в среду выйдут данные Росстата о недельной инфляции. Значит, появится повод инвесторам скорректировать ожидания по возможной траектории снижения ключевой ставки ЦБ (ближайшее заседание регулятора состоится 13 февраля). Все это настраивает на сохранение на рынке повышенной волатильности, индекс МосБиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов. Лучше рынка продолжат смотреться компании с крепким профилем и четкой инвестидеей ("Яндекс", Сбер, "Озон"), считает Крылова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций пока не имеет поводов для роста, внимание участников торгов приковано к геополитике, которая не сильно радует - переговоры в ОАЭ по Украине не завершились прорывом. Поэтому вполне логично, что индекс МосБиржи так и не приступил к штурму зоны сопротивления 2790-2820 пунктов и откатился от нее.

Теперь целью движения является район 2700-2720 пунктов с промежуточной поддержкой около 2750 пунктов, полагает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, во вторник ожидается выступление президента США Трампа, комментарии которого могут повлиять на мировые настроения. Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2760 пунктов и 1140 пунктов соответственно. Инвесторы по итогам очередных раундов украинских переговоров не получили новых драйверов для покупок, в том числе из-за непубличного формата обсуждений. В то же время металлургический сектор на фоне новых рекордов по драгметаллам сдерживает "широкий рынок" от значительных потерь, отмечает Кожухова.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, отсутствие явных результатов трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию заставило инвесторов скорректировать свои ожидания. Российская сторона отмечает, что по итогам раунда "конкретных подвижек" не зафиксировано - официальные комментарии указывают на то, что вопросов еще много и прямого прорыва не произошло, хотя диалог возобновляется, и это воспринимается как позитивный сигнал. Рынок будет ждать продолжения переговоров ближе к концу этой недели, пока что сигнал для рынка нейтрально-негативный, так как, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Пескова, "прорыва ждать не стоит".

Давление на российский финансовый рынок оказывают новости макроэкономики. По данным ЦБ РФ, ценовые ожидания бизнеса увеличиваются четвертый месяц подряд и остаются повышенными, а незаякоренные инфляционные ожидания заставляют ЦБ учесть этот фактор в проводимой ДКП. Это снижает вероятность быстрого снижения ключевой ставки, считает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политически событий снова развернулся вниз от сильного уровня 2800 пунктов. Такой уровень сопротивления может быть пробит только на фоне однозначного позитива в геополитике. В ближайшие сессии возможен откат до 2700 пунктов в рамках бокового канала 2700-2800 пунктов, полагает Лозовой.

В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,6%. Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний.

Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6% за исключением просевшего на 0,1% фьючерса на Dow).

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%. "Поскольку корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является их прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, с 15% до 25%", - написал Трамп.

По словам президента США, законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Вашингтоном.

В свою очередь в администрации южнокорейского президента сообщили, что США официально не уведомляли Сеул о решении президента Трампа повысить пошлины.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась на 0,6% и составила 7,4 трлн юаней ($1,06 трлн), говорится в отчете Государственного статистического управления. Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

В декабре прошлого года показатель подскочил на 5,3% в годовом выражении после падения на 13% в ноябре.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз после роста в минувшую пятницу из-за усиления Вашингтоном давления на Иран в ответ на жесткое подавление многодневных протестов; трейдеры сохраняют уверенность в профиците предложения сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $65,32 за баррель (-0,4% и -0,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $60,45 за баррель (-0,3% и -0,7% накануне).

Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.