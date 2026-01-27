Поиск

Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

В то же время определенную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. В среду, 28 января, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,042 руб. (+4,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 11,05 коп. выше уровня действующего официального курса.

Ценовые ожидания предприятий в январе увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний, опубликованном в понедельник.

"Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки", - отмечает Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивает ЦБ.

Компании при формировании бизнес-планов на 2026 год в среднем исходят из годовой инфляции 9,3% (в январе 2025 года - 10,6% на 2025 год). Наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.

Рост издержек предприятий в январе ускорился и в целом по экономике, и по всем отраслям. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия по-прежнему отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, а также повышение НДС.

ЦБ проводил опрос предприятий с 1 по 20 января 2026 года, в нем приняли участие 14,9 тыс. компаний.

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в феврале 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индикатор бизнес-климата в России в январе составил 1,7п по сравнению с 2,6п в декабре, констатируют эксперты. Рост деловой активности продолжается, однако темпы стали более умеренными. Инфляционное давление в начале года остается повышенным.

"В этих условиях мы ожидаем, что на опорном заседании 13 февраля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составляет $65,34 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,25%, до $60,47 за баррель.

Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });