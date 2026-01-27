Опрос ЦБ показал, что инфляционные ожидания населения в январе остались на уровне в 13,7%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, состав 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%).

Максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%. В феврале 2025 года ожидания составляли 13,7%, в марте - 12,9%, в апреле - 13,1%, в мае - 13,4%, в июне и июле - 13%, в августе - 13,5%, в сентябре и октябре - 12,6%, в ноябре - 13,3% (в 2025 году инфляционные ожидания населения не менялись дважды - в июле и октябре).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).