Brent подорожала до $68,15 за баррель на данных о запасах нефти в США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут после публикации данных Министерства энергетики США о сокращении запасов в стране.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,86%) до $68,15 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,63 (1,01%), до $63,02 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 278 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 224 тысячи баррелей, дистиллятов - на 329 тысяч баррелей. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 1,3 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 550 тысяч баррелей.

Накануне как Brent, так и WTI, подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

Повышению цен на нефть также способствуют ослабление доллара США, который обновил минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.