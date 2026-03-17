Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен заявили, что провели переговоры с Украиной и странами ЕС о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно. Наш приоритет - обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы", - говорится совместном заявлении чиновников.

Они также сообщили, что продолжат работу с "заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы".

