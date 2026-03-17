Юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки поднялись выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года.

Курс юаня составил 12,002 руб. в 17:50 по Москве, что на 18,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 25,79 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Рубль на этой неделе планомерно теряет позиции. Причина тут не столько в ожиданиях снижения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ, сколько в резком сокращении продаж валюты по бюджетному правилу после 5 марта, когда свои ежедневные операции на рынке в эквиваленте 12,8 млрд рублей прекратил Минфин. Остались только продажи ЦБ в объеме 4,6 млрд в день. Поддержка рубля ослабла в несколько раз. Технически курсы подходят к важным сопротивлениям, которые могут выступать пиками локального импульса - это 82,5 за доллар и 12 за юань. Однако с конца этой недели рост валют может приостановиться и даже смениться эпизодическим укреплением рубля в направлении 80 за доллар и 11,5 за юань. Впереди налоговый период, и в том числе и крупные выплаты по НДД, экспортеры будут продавать больше валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.