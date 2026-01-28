Рубль в среду немного опустился в паре с юанем

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного опустился на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,948 руб., что на 2,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 29 января на 28,57 копейки, до 76,2662 руб., и увеличил курс евро на 36,59 копейки, до 91,2988 руб.

"На прошлой неделе рубль укрепился почти на 3% в паре с юанем, основными позитивными факторами для него стали новости о возобновлении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, подготовка экспортеров к налоговым выплатам января, а также продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. На этой неделе новостная повестка на внешнеполитическую тему выглядит довольно нейтрально, а экспортеры уменьшили продажи валюты, так как сегодня завершился налоговый период месяца. Как следствие, рубль в среду умеренно снизился в паре с юанем в рамках технической коррекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания и ключевая ставка

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике", - подчеркивал ЦБ.

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстата, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляции составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

Нефть

Цены на нефть растут в среду вечером после публикации данных министерства энергетики США, показавших неожиданное сокращение запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,71%, до $68,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,63%, до $62,96 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Накануне как Brent, так и WTI подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% общего объема).

Повышению цен на нефть также способствуют ослабление доллара США, который обновил минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник осталась на прежнем уровне - 15,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 15,84%, версия на 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,36% годовых.