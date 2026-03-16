Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Лидируют бумаги нефтегазовых компаний

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на фоне продолжающегося повышения мировых цен на нефть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке (котировки сорта Brent ушли выше отметки $104 за баррель).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2886,73 пункта (+0,52%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), обыкновенные акции "ФосАгро" (+1,5%), АФК "Система" (+1,2%), "Роснефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,7%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%).

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%. Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля. Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Согласовать урегулирование украинского конфликта сложнее с Киевом, чем с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он в интервью NBC News, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и сравнивая его с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мировые цены на нефть 16 марта утром продолжают умеренно повышаться после заметного скачка вверх в конце прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,3%, до $104,48 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,65%, до $99,35 за баррель.

Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают нефть через него, США готовы помочь. "США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны сами заняться им, и мы серьезно поможем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в субботу. Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло "быстро и успешно".

Американский лидер подчеркнул, что эта задача с самого начала должна была быть "командной работой", и теперь, по его мнению, так и будет. Трамп также заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности. "Многие страны, особенно те, на которые повлияла попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным", - написал он в субботу в Truth Social.

По словам Трампа, "будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которые влияет это искусственное ограничение, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Министерство торговли США в пятницу неожиданно пересмотрело оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года, понизив ее вдвое - до 0,7% с 1,4%. Аналитики предполагали сохранение показателя на предварительно объявленном уровне.

Между тем доходы и расходы американцев в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в другом отчете министерства. Эксперты ждали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Рынок ожидал роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год - максимальными темпами с марта 2024 года. В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику этого индекса при оценке рисков инфляции.

Тем временем Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные планируют на неделе с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. Он также предполагает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренно позитивную динамику (+0,58%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 16 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии и материкового Китая снижаются на 0,3-0,6%, в то время как индексы Южной Кореи и Гонконга подрастают на 0,7-1,1%.