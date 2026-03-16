Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если Североатлантический альянс откажется помогать Вашингтону обеспечивать безопасность в Ормузском проливе.

"Вполне уместно, чтобы люди, которые получают выгоду от пролива, помогли сделать так, чтобы была уверенность, что там не произойдет ничего плохого", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

"Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что Штаты "не обязаны были помогать им (странам ЕС - ИФ) с Украиной".

"Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами", - сказал американский лидер.

В субботу Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал американский президент в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло быстро и успешно.

Трамп также заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны, по его мнению, направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.