Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призывает Китай помочь наладить судоходство в Ормузском проливе, нарушенное из-за конфликта вокруг Ирана.

"Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив", - заявил Трамп в интервью Financial Times в ночь на понедельник.

Американский лидер добавил, что предпочел бы знать позицию Пекина до запланированной на конец месяца встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы хотели бы знать заранее. Это (оставшиеся до визита Трампа в Пекин две недели - ИФ) долгий срок. Мы можем отложить", - добавил Трамп, не уточнив, как надолго.

Ранее президент США заявлял, что власти нескольких стран выразили согласие участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

"Они не просто согласились, но считают, что это отличная идея", - сказал Трамп в интервью NBC News, не уточнив, о каких странах идет речь.

В субботу американский президент выразил мнение, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть, отметив, что Штаты готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло быстро и успешно.

Трамп также заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.

Белый дом заявлял, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Это станет первой поездкой действующего президента США в эту страну с 2017 года.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
