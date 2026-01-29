Мурманский порт "Лавна" увеличил мощности до 12 млн т угля в год

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комплекс перегрузки угля "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна", МТП "Лавна") в Мурманской области ввел в эксплуатацию сооружения очередного этапа, что позволило увеличить перевалочные мощности порта до 12 млн тонн угля в год, сообщило АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), выступающее инвестором проекта.

В этап вошли пересыпная станция, три конвейерные эстакады и складская площадка для угля.

"С учетом введенных ранее объектов, производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год, что составляет 67% от заложенных в проекте значений", - говорится в сообщении ГТЛК.

В декабре прошлого года правительство РФ утвердило выход порта "Лавна" на проектную мощность в 18 млн тонн угля в 2027 году (в перспективе его планируется увеличить до 24 млн тонн в год - ИФ).

Между тем, генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев сообщал, что МТП "Лавна" может выйти на проектную мощность по перевалке угля в 2026 году. В планах ГТЛК перевести в "Лавну" перевалку всего угля, который идет через Мурманск.

Порт "Лавна" - ключевой элемент Мурманского транспортного узла. Порт является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, что позволяет круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

При создании порта была построена железнодорожная инфраструктура - ветка Выходной - Лавна с мостом через Кольский залив. Инфраструктуру ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. Тогда же порт принял первый состав с углем. Отгрузка на экспорт началась в марте 2025 года.

Объем инвестиций в создание "Лавны", по данным Минтранса РФ, превысил 87 млрд рублей. ГТЛК является инвестором терминального комплекса "Лавна", "Ространсмодернизация" при реализации проекта отвечала за ближние ж/д подходы к порту, РЖД - за модернизацию своих линий на дальних подходах.

Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.