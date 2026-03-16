Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в понедельник из-за опасений ускорения инфляции в крупнейших экономиках мира из-за конфликта на Ближнем Востоке.

К 13:28 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex опустились примерно на 1,3%, до $4995 за унцию.

На этой неделе состоятся заседания ведущих центробанков мира, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Аналитики и участники рынка не ждут от Федрезерва изменения ключевой ставки, при этом основное внимание будет направлено на пресс-конференцию главы регулятора Джерома Пауэлла в надежде получить сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Цены на нефть марки Brent остаются выше $100 за баррель, и инвесторы опасаются, что это приведет к повышению темпов роста потребительских цен и отложит снижение ставки Федрезерва.

Фьючерсы на серебро падают на 4,4%, до $77,775 за унцию.

Brent Comex ФРС США
