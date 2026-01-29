Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $14 тыс. за тонну

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на медь достигли нового рекорда, превысив отметку в $14 тыс. за тонну в ходе торгов в четверг.

Спекулянты продолжают активные покупки металла, воодушевленные ожиданиями высокого спроса.

Также поддержку рынку оказывает слабый доллар США и геополитические опасения.

Котировки трехмесячных контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) утром взлетели на 7,9% до $14,125 тыс. за тонну. Затем цены несколько скорректировались вниз, опустившись чуть ниже $14 тыс.

"Медь показала самый существенный дневной рост за последние годы, что обусловлено интенсивной спекулятивной торговлей "быков" в Китае, - полагают аналитики Britannia Global Markets. - Инвесторы активно скупают цветные металлы на фоне ожиданий более сильного роста экономики США и увеличения глобальных инвестиций в центры обработки данных, робототехнику и энергетическую инфраструктуру".

Контракты на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали за день на 6,7% до 109,11 тыс. юаней ($15,7 тыс.) за тонну, при этом в ходе торгов котировки поднимались до исторического максимума в 110,97 тыс. юаней за тонну.

Цена алюминия на LME в четверг выросла на 1,5% до $3,307 тыс. за тонну, цинка - на 3,8% до $3,493 тыс. за тонну, свинца - на 1,3% до $2,044 тыс. за тонну, никеля - на 4,2% до $19,045 тыс. за тонну, олова - на 0,7% до $56,35 тыс. за тонну.