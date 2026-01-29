Поиск

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $14 тыс. за тонну

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на медь достигли нового рекорда, превысив отметку в $14 тыс. за тонну в ходе торгов в четверг.

Спекулянты продолжают активные покупки металла, воодушевленные ожиданиями высокого спроса.

Также поддержку рынку оказывает слабый доллар США и геополитические опасения.

Котировки трехмесячных контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) утром взлетели на 7,9% до $14,125 тыс. за тонну. Затем цены несколько скорректировались вниз, опустившись чуть ниже $14 тыс.

"Медь показала самый существенный дневной рост за последние годы, что обусловлено интенсивной спекулятивной торговлей "быков" в Китае, - полагают аналитики Britannia Global Markets. - Инвесторы активно скупают цветные металлы на фоне ожиданий более сильного роста экономики США и увеличения глобальных инвестиций в центры обработки данных, робототехнику и энергетическую инфраструктуру".

Контракты на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали за день на 6,7% до 109,11 тыс. юаней ($15,7 тыс.) за тонну, при этом в ходе торгов котировки поднимались до исторического максимума в 110,97 тыс. юаней за тонну.

Цена алюминия на LME в четверг выросла на 1,5% до $3,307 тыс. за тонну, цинка - на 3,8% до $3,493 тыс. за тонну, свинца - на 1,3% до $2,044 тыс. за тонну, никеля - на 4,2% до $19,045 тыс. за тонну, олова - на 0,7% до $56,35 тыс. за тонну.

LME медь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

 Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

Золото превысило $5500 за унцию

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });