Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Он предложил ввести целевой показатель по изъятию такой недвижимости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого или плохо используемого имущества.

"Также хотел бы обратить внимание, что нам надо усилить работу по изъятию неиспользуемого либо плохо используемого имущества. Мы такую законодательную и нормативную инициативу провели в предыдущие годы. Видно, что не все имущество активно используется. (...) Давайте мы на эту работу навалимся", - сказал он.

Вице-премьер предложил поставить целевой показатель, связанный с изъятием неэффективно используемого имущества.

Также Хуснуллин заявил о необходимости ускорить работу по конфискованным объемам. Он обратил внимание на возможность применения нестандартных подходов в этом вопросе.

"Давайте отдельно посмотрим, (...) что нужно оптимизировать, что нужно добавить для того, чтобы движение этих активов ускорить. (...) Ну и по детализации отчетности по конфискованным активам тоже надо поработать", - отметил Хуснуллин.

Госдума 17 марта приняла в I чтении законопроект о порядке и сроках передачи конфискованного имущества государственным органам и организациям. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные мероприятия позволят улучшить и ускорить процесс приватизации обращенного в доход государства имущества.

"Это очень важно - максимально быстро оформлять права Российской Федерации, чтобы собственник мог вступить в права управления, тратить деньги на его содержание и продавать его с той целью, чтобы получить экономическую выгоду для нашей страны", - объяснил тогда сенатор Игорь Тресков.

Марат Хуснуллин Госдума Игорь Тресков Росимущество
Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

В Алтайском крае карантин по бешенству действует в 28 населенных пунктах

ФСБ и СКР сообщили о задержании в Уфе подростка, планировавшего теракт в храме

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, начавшийся после атаки БПЛА

Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

 Подводная лодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Похороны Лариджани пройдут в среду

 Похороны Лариджани пройдут в среду

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 844 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8709 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });