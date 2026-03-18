Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Он предложил ввести целевой показатель по изъятию такой недвижимости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого или плохо используемого имущества.

"Также хотел бы обратить внимание, что нам надо усилить работу по изъятию неиспользуемого либо плохо используемого имущества. Мы такую законодательную и нормативную инициативу провели в предыдущие годы. Видно, что не все имущество активно используется. (...) Давайте мы на эту работу навалимся", - сказал он.

Вице-премьер предложил поставить целевой показатель, связанный с изъятием неэффективно используемого имущества.

Также Хуснуллин заявил о необходимости ускорить работу по конфискованным объемам. Он обратил внимание на возможность применения нестандартных подходов в этом вопросе.

"Давайте отдельно посмотрим, (...) что нужно оптимизировать, что нужно добавить для того, чтобы движение этих активов ускорить. (...) Ну и по детализации отчетности по конфискованным активам тоже надо поработать", - отметил Хуснуллин.

Госдума 17 марта приняла в I чтении законопроект о порядке и сроках передачи конфискованного имущества государственным органам и организациям. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные мероприятия позволят улучшить и ускорить процесс приватизации обращенного в доход государства имущества.

"Это очень важно - максимально быстро оформлять права Российской Федерации, чтобы собственник мог вступить в права управления, тратить деньги на его содержание и продавать его с той целью, чтобы получить экономическую выгоду для нашей страны", - объяснил тогда сенатор Игорь Тресков.