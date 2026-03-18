Поиск

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основными внутренними вызовами для долгосрочного устойчивого роста экономики являются бюджетные ограничение, нарастание конкуренции с импортом, замедление инвестиций, заявил на коллегии Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

Главной задачей, которую поставил президент, является "выход на траекторию долгосрочного роста экономики", напомнил он.

"Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних - это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних - бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций", - сказал министр.

"Ключевой вопрос - каким будет потенциал роста? Этот потенциал зависит от ряда факторов: от структурных изменений в экономике, от инвестиционной активности бизнеса, от его уверенности в защите прав собственности, от скорости адаптации предприятий к новым условиям, активной внешнеэкономической политики. И, конечно, от эффективности мер господдержки", - заявил Решетников.

"То есть, от системных решений, которые помогут снизить издержки в экономике, повысить качество инвестклимата, производительность и гибкость рынка труда, скорость внедрения технологий. Это также вопросы конкуренции, обеления экономики, реформирования институтов", - добавил он.

По его словам, все эти задачи включены в план структурных изменений, который реализуется правительством.

Минэкономразвития Максим Решетников правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

 Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

Юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года

 Юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8712 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
