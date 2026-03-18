Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основными внутренними вызовами для долгосрочного устойчивого роста экономики являются бюджетные ограничение, нарастание конкуренции с импортом, замедление инвестиций, заявил на коллегии Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

Главной задачей, которую поставил президент, является "выход на траекторию долгосрочного роста экономики", напомнил он.

"Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних - это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних - бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций", - сказал министр.

"Ключевой вопрос - каким будет потенциал роста? Этот потенциал зависит от ряда факторов: от структурных изменений в экономике, от инвестиционной активности бизнеса, от его уверенности в защите прав собственности, от скорости адаптации предприятий к новым условиям, активной внешнеэкономической политики. И, конечно, от эффективности мер господдержки", - заявил Решетников.

"То есть, от системных решений, которые помогут снизить издержки в экономике, повысить качество инвестклимата, производительность и гибкость рынка труда, скорость внедрения технологий. Это также вопросы конкуренции, обеления экономики, реформирования институтов", - добавил он.

По его словам, все эти задачи включены в план структурных изменений, который реализуется правительством.