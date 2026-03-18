Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Банк России отметил возвращение показателя на уровень мая 2025 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения России в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России.

Инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до 13,1% (в январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла, составив 15,6% (вблизи уровней мая-июня 2025 года). Ранее этот показатель не менялся четыре месяца подряд - с ноября 2025 года по февраль 2026 года оставался на уровне 14,5%.

Свежий опрос проводился 3-12 марта 2026 года.

Максимальное значение инфляционных ожиданий в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%. В феврале 2025 года этот показатель составлял 13,7%, в марте - 12,9%, в апреле - 13,1%, в мае - 13,4%, в июне и июле - 13%, в августе - 13,5%, в сентябре и октябре - 12,6%, в ноябре - 13,3%, в декабре - 13,7%.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте 2026 года выросли до 14,4% с 14,2% в феврале, у респондентов со сбережениями - до 12,3% с 11,5%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте 2026 года увеличилась до 16,3% с 16,0%, со сбережениями - сразу до 14,8% с 12,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 20 марта.

Ценовые ожидания предприятий в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний. Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отмечал, что инфляционные ожидания населения в целом сохраняются на уровне 13-14% последние полтора года. "Что касается ожиданий населения, в моем понимании они стабильны уже полтора года. Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Вслед за этим колебанием вниз (снижением в феврале - ИФ), наверно, может быть какое-то колебание вверх небольшое, но я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, мое ощущение, что они просто залипли на уровне 13-14%", - заявил Тремасов в конце февраля.