ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Логотип ФРС США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Лишь один члена комитета - Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.

