Поиск

Кабмин снова выдвинул в набсовет Сбербанка Орешкина, Новака, Силуанова и Колычева

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Год назад правительство выдвигало этих же кандидатов от РФ в набсовет Сбербанка.

Акционеры Сбербанка в июне 2025 года избрали наблюдательный совет в количестве 14 человек. Персональный состав совета банк не раскрыл.

В список кандидатов год назад, помимо Орешкина, Силуанова, Колычева и Новака, был включен глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Правительство РФ Сбербанк Максим Орешкин Антон Силуанов Александр Новак Владимир Колычев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

 Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

 Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

Золото превысило $5500 за унцию

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });