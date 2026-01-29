Кабмин снова выдвинул в набсовет Сбербанка Орешкина, Новака, Силуанова и Колычева

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Год назад правительство выдвигало этих же кандидатов от РФ в набсовет Сбербанка.

Акционеры Сбербанка в июне 2025 года избрали наблюдательный совет в количестве 14 человек. Персональный состав совета банк не раскрыл.

В список кандидатов год назад, помимо Орешкина, Силуанова, Колычева и Новака, был включен глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.