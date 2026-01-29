Денежная масса в РФ в национальном определении в 2025 г. выросла на 10,6%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в декабре 2025 года увеличилась на 4 трлн 907,1 млрд рублей, или на 3,9% после роста в ноябре на 1,3%, до 129 трлн 628,7 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

В 2025 году она возросла на 12 трлн 372,3 млрд рублей, или на 10,6%, после увеличения в 2024 году на 19,2%, в 2023 году - на 19,4%, в 2022 году - на 24,4%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в декабре увеличился на 745,9 млрд рублей, или на 4,3%, до 18 трлн 234,2 млрд рублей, после 0,5% в ноябре, в 2025 году - на 960,2 млрд рублей, или на 5,6%.

Широкая денежная масса М2Х с исключением валютной переоценки в декабре увеличилась на 3,5% после роста на 1,3% в ноябре. В 2025 году ее рост составил 12,0% после годового темпа ее прироста на 1 декабря 13,1%.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, годовой прирост денежной массы в декабре замедлился. Во многом это было обусловлено более равномерным распределением бюджетных расходов в 2025 году, в связи с чем их сезонный рост в декабре был заметно меньше, чем исторически за аналогичный месяц. Дополнительно рост денежной массы сдерживала более слабая динамика корпоративного кредитования в декабре.

Основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы М2Х в 2025 году продолжали вносить требования банковской системы к экономике. Их годовой прирост на 1 января 2026 года составил 13,7 трлн рублей, что меньше аналогичного показателя в предыдущем месяце (15,1 трлн рублей).

Годовой вклад требований к организациям в декабре снизился до 12,6 трлн рублей с 14,6 трлн рублей в ноябре. Вклад требований к домашним хозяйствам увеличился и составил 1,1 трлн рублей после 0,5 трлн рублей в ноябре.

Вклад требований к экономике в месячный прирост широкой денежной массы в декабре был отрицательным за счет снижения требований к организациям на 0,8 трлн рублей (положительный 2,1 трлн рублей в ноябре). Требования к домашним хозяйствам за месяц выросли на 0,1 трлн рублей (на 0,2 трлн рублей в ноябре).

В декабре чистые требования к органам государственного управления увеличились на 3,6 трлн рублей, превысив показатель предыдущего месяца (0,7 трлн рублей). Такой значительный прирост был обусловлен в большей степени сезонными факторами. Годовой вклад бюджетного сектора в прирост широкой денежной массы составил 4,3 трлн рублей (6,5 трлн рублей в ноябре).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы в декабре увеличился и составил 1,7 трлн рублей (0,7 трлн рублей в ноябре).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.