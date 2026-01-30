Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Лидируют бумаги ВТБ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как ожидания снижения геополитических рисков в условиях активизировавшихся переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, так и публикацию последних недельных данных по инфляции в России, дающих некоторую надежду на продолжение смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2815,63 пункта (+0,64%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,5%.

Подорожали акции ВТБ (+3,5%), "Северстали" (+2%), "ММК" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Т-Технологий" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), Сбербанка (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Подешевели акции "Русала" (-1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое урегулирование кризиса на Украине. "Мы положили конец восьми войнам, и, как мы думаем, урегулирование еще одной - на подходе. Мой спецпосланник Стив Уиткофф очень упорно над этим трудится, и зять Джаред Кушнер, и все остальные. Думаю, мы скоро решим проблему", - сказал президент на заседании кабинета министров. Он добавил, что на переговорах достигнуто много успехов.

В свою очередь Уиткофф отметил, что идут обсуждения территориального вопроса. "Много хороших вещей происходит между обеими сторонами. Они обсуждают соглашение по территориям", - сказал он. Спецпосланник отметил, что во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и над "планом процветания" для Украины.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд пройдет там же 1 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в четверг также заявил, что он призывал президента РФ Владимира Путина на неделю остановить удары по Киеву из-за сильных морозов. "Из-за сильных холодов (...) я лично попросил президента Путина не наносить удары по Киеву, по городам и населенным пунктам в течение недели", - сказал Трамп на заседании кабмина. "И он согласился на это. И я могу сказать вам, это было очень приятно", - продолжил Трамп. По словам Трампа, многие не советовали ему прибегать к такой просьбе, не веря в ее осуществимость, но согласия удалось достичь.

Кроме того, президент США сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить. "У меня они были, и я планирую их", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов президентского пула. При этом он не уточнил, с кем именно и когда вел переговоры.

Президент США также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал Трамп. Американский лидер сообщил, какие требования выдвинул к Тегерану. "Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И, во-вторых, прекратите убивать протестующих", - заявил Трамп.

Вместе с тем президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване. "Правительство Кубы предприняло экстраординарные действия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам и угрожают им", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что кубинский режим сотрудничает с "многочисленными враждебными странами", в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также "транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам". По мнению Трампа, ситуация с Кубой представляет "экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике" США. Американский лидер объявляет "чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой".

"Чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему", - отмечается в указе. Согласно ему, предлагается взимать дополнительную адвалорную пошлину с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего, или иным образом поставляющего нефть на Кубу. В приказе министерству торговли поручено определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть. В нем говорится, что высшие должностные лица администрации затем определят, какой дополнительный тариф следует ввести.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам регулярной сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность. ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США в четверг подтвердило оценку роста производительности труда в стране в III квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%. Другой отчет Минтруда показал уменьшение количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 1 тыс. - до 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 210 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное снижение (-0,32%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 30 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Австралии, материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,3-1,8%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 30 января утром умеренно снижаются в рамках коррекции после заметного роста в предыдущие несколько дней. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,43%, до $69,8 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,7%, до $64,29 за баррель.

