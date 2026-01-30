Поиск

В России в 2025 году розничная продажа пива сократилась на 16,7%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году розничная продажа пива составила 607,1 млн декалитров (дал), что на 16,7% меньше, чем в 2024 году (728,9 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи пивных напитков снизились на 8,3%, до 95,5 млн дал.

Продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 5%, до 622,5 млн дал.

В 2025 году Россия произвела 901 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Выработка сидра, пуаре и медовухи выросла на 23%, до 17,7 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль
Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки
