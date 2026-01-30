В России в 2025 году розничная продажа пива сократилась на 16,7%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году розничная продажа пива составила 607,1 млн декалитров (дал), что на 16,7% меньше, чем в 2024 году (728,9 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи пивных напитков снизились на 8,3%, до 95,5 млн дал.

Продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 5%, до 622,5 млн дал.

В 2025 году Россия произвела 901 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Выработка сидра, пуаре и медовухи выросла на 23%, до 17,7 млн дал.