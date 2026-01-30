Поиск

ВВП Франции в IV квартале вырос на 0,2%, как и ожидалось

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВВП Франции в четвертом квартале 2025 года вырос на 0,2% к третьему кварталу, по предварительным данным национального статистического института Insee.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы повысились на 0,3%, инвестиции в основной капитал - на 0,2%.

Экспорт увеличился на 0,9%, тогда как импорт сократился на 1,7%.

За 2025 год ВВП Франции вырос на 0,9% после подъема на 1,1% в 2024 году и на 1,6% в 2023 году.

Insee Франция
