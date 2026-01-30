В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу растет в преддверии дальнейших переговоров 1 февраля по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступает охлаждение сырьевых площадок после ралли (проседают металлы, мартовский фьючерс на нефть Brent откатился к $69,5 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2812,06 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 1165,22 пункта; лидируют в росте акции ВТБ (+3,8%), "НЛМК" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 января, составляет 76,0251 рубля (-24,11 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+1%), "Хэдхантера" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-9,1%, объем торгов превысил 3,65 млрд рублей), "Полюса" (-2,7%), "ВК" (-0,5%), "Русала" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое урегулирование кризиса на Украине. "Думаю, мы скоро решим проблему", - сказал он и добавил, что на переговорах достигнуто много успехов.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отметил, что идут обсуждения территориального вопроса, во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и над "планом процветания" для Украины.

Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд пройдет там же 1 февраля. Помощник президента Юрий Ушаков сказал "Первому каналу", что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Трамп также заявил, что он призывал президента Владимира Путина на неделю остановить удары по Киеву из-за сильных морозов, и тот "согласился на это".

Кроме того, президент США сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить, а в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются к Ирану. Американский лидер сообщил, какие требования выдвинул к Тегерану. "Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И, во-вторых, прекратите убивать протестующих", - заявил Трамп.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", нефтяной рынок в пятницу выпускает пар после ралли, подогретого ранее опасениями дальнейшей эскалации геополитической напряженности вокруг Ирана, а также данными Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Фокус внимания инвесторов сосредоточен на развитии геополитической ситуации, на следующей неделе рынок будет отыгрывать итоги переговоров представителей России и Украины в Абу-Даби 1 февраля. Ожидания прогресса в переговорах могут стать стимулом для дальнейшего роста индексов или, наоборот, спровоцировать повышенную волатильность на рынке в случае отсутствия конкретики.

Участники рынка также продолжат следить за российскими компаниями, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и данные по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни. Ожидается, что при сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть индекс МосБиржи может предпринять попытку вновь закрепиться выше уровня 2800 пунктов, открывая путь к более высоким целям, считают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, рост волатильности на рынке драгметаллов стал следствием ожиданий, что США могут все-таки избежать шатдауна, а если он и наступит, то не будет длительным - это снизило интерес к акциям компаний цветмета.

В пятницу индекс МосБиржи перейдет в проторговке диапазона 2790-2840 пунктов. Сценарий проверки на прочность отметки 2800 пунктов выглядит логичным - в условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль, считает аналитик.

"Но мы склонны рассчитывать, что "круглая" отметка 2800 пунктов будет удержана - для распродаж и закрепления ниже значимых поводов не наблюдается. В секторальном разрезе позитивный взгляд сохраняется на бумаги чермета и внутренние истории во главе с финансами и акциями компаний хайтека. Бумаги цветмета, технически перегретые и лишенные конъюнктурной поддержки ввиду корректирующихся драгметаллов, выглядят безыдейно и могут в ближайшее время демонстрировать выраженно негативную динамику котировок", - считает Локтюхов.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, в конце недели на рынке акций состоялось знаковое событие - индекс МосБиржи прорвал сопротивление 2800 пунктов при резком увеличении объемов торгов, что обычно подчеркивает силу рынка. На рынке вновь усилились надежды на урегулирование украинского конфликта - в СМИ прошла информация, что Трамп попросил Россию прекратить удары по энергетике Украины, и его просьба была выполнена, отметил аналитик.

Тем не менее Соколов считает, что наращивать "лонги" по акциям все еще очень рискованно: отсутствие результатов в переговорах Россия-Украина 1 февраля может разочаровать инвесторов. Также наблюдается тревожная ситуация на рынке золота: в четверг драгметалл в очередной раз обновил исторический максимум, установив его на отметке $5627 за унцию, но потом возросла волатильность и цена скатилась в район $5200 за унцию. Резкий рост волатильности в фазе бурного роста очень часто является началом нисходящей коррекции, считает Соколов.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,7%), но подрос Dow Jones (+0,1%). Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США подтвердило оценку роста производительности труда в стране в третьем квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7-0,9%).

Розничные продажи в Японии в декабре 2025 года уменьшились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Снижение было отмечено впервые за четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как было объявлено первоначально. Между тем аналитики ожидали повышения в среднем на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в Японии в декабре, по предварительным данным, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель упал на 2,7%, второй уменьшился на 2,2%.

Безработица в Японии в декабре составила 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Показатель пятый месяц подряд находится на этом уровне - максимальном с июля 2024 года. Аналитики также не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются после подъема накануне до многомесячных максимумов из-за опасений эскалации напряженности вокруг Ирана.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 1,7% до $69,52 за баррель (+3,4% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% до $64,06 за баррель (+3,5% в четверг).

Тем не менее цены на нефть завершают январь значительным ростом - более 10%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе.

Между тем аналитики JPMorgan не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана", - пишут они.

Эксперты Citi полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.