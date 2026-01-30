Поиск

ВВП Германии в IV квартале вырос на 0,3%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВВП Германии в четвертом квартале 2025 года вырос на 0,3% к третьему кварталу, по предварительным данным Федерального статистического агентства Destatis. Темпы роста стали максимальными за три квартала. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,2%.

За весь 2025 год ВВП Германии увеличился на 0,2%, что совпало с предварительными данными, опубликованными 15 января.

В годовом выражении рост экономики ФРГ в 4-м квартале составил 0,4%, став самым существенным за три года. Аналитики прогнозировали повышение на 0,3%.

В соответствии с предварительными данными, потребительские и государственные расходы в стране выросли в минувшем квартале.

В 3-м квартале ВВП Германии не изменился в поквартальном сравнении и вырос на 0,3% в годовом сравнении.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал будут обнародованы 25 февраля.

