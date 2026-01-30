Экономика еврозоны в IV квартале выросла сильнее прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% к предыдущему кварталу, по предварительным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Эксперты в среднем ожидали увеличения объема ВВП еврозоны на 0,2% в поквартальном и на 1,2% в годовом выражении.

В третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с тремя предыдущими месяцами и на 1,4% в годовом исчислении.

ВВП Германии в октябре-декабре вырос на 0,3% в поквартальном выражении, Франции - на 0,2%, Италии - на 0,3%, Испании - на 0,8%.

Экономика Евросоюза в минувшем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 13 февраля.

Согласно предварительным данным, рост ВВП еврозоны по итогам всего 2025 года составил 1,5%, ЕС - 1,6%.