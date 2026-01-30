Поиск

Экономика еврозоны в IV квартале выросла сильнее прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% к предыдущему кварталу, по предварительным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Эксперты в среднем ожидали увеличения объема ВВП еврозоны на 0,2% в поквартальном и на 1,2% в годовом выражении.

В третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с тремя предыдущими месяцами и на 1,4% в годовом исчислении.

ВВП Германии в октябре-декабре вырос на 0,3% в поквартальном выражении, Франции - на 0,2%, Италии - на 0,3%, Испании - на 0,8%.

Экономика Евросоюза в минувшем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 13 февраля.

Согласно предварительным данным, рост ВВП еврозоны по итогам всего 2025 года составил 1,5%, ЕС - 1,6%.

Eurostat Евросоюз еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

 Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

 Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });