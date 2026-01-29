Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково отказался от борьбы с Шереметьево на торгах по продаже Домодедово, поскольку иначе пришлось бы поднять цену выше предложенных 66 млрд руб.

"Международный аэропорт Внуково выразил готовность приобрести активы Домодедово, предложив за них 66 млрд руб. Однако после того, как аэропорт Шереметьево первым выставил свое предложение, мы решили не вступать в торги на повышение. Мы не готовы платить 72 млрд руб., так как считаем цену высокой", - сказала "Интерфаксу" представитель Внуково.

Победителем приватизационных торгов по продаже группы компаний "Домодедово", состоявшихся ранее в четверг, стала структура АО "Международный аэропорт "Шереметьево" - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд рублей. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%. В случае если несколько участников подтверждали начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, предполагалось провести аукцион на повышение с шагом 5%, поясняли ранее в пресс-службе банка ПСБ, выступавшего организатором продажи.

Шереметьево приобрело Домодедово за собственные средства, без привлечения заемных, сообщил ранее генеральный директор аэропорта Михаил Василенко. Для Шереметьево это бизнес-проект, "направленный на оздоровление важной части московского авиаузла", добавил он.