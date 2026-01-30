Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Такие операции запрещены для компаний, связанных с Россией, КНДР, Ираном, Кубой и Китаем

Вид на нефтеперерабатывающий завод в Амуае, Венесуэла Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую экспорт, продажу, хранение и переработку нефти в стране, если эти операции осуществляются юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Как следует из генеральной лицензии, размещенной в четверг на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру американского Минфина, зарегистрированным в США юридическим лицам разрешаются "все операции, запрещенные положениями о санкциях в отношении Венесуэлы, (...) включая операции с участием правительства Венесуэлы, Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любой организации, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, 50 или более процентами акций, которые являются обычными сопутствующими и необходимыми для подъема, экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставки, хранения, сбыта, покупки, доставки или транспортировки нефти венесуэльского происхождения, включая переработку такой нефти".

При этом лицензия запрещает осуществлять операции с венесуэльской нефтяной отраслью лицам, находящимся на территории Российской Федерации, Ирана, КНДР, Кубы, а также любым организациям, которые принадлежат или контролируются этими странами.

Помимо прочего, генеральная лицензия не разрешает операции с находящимися на территории США или Венесуэлы компаниями, прямо или косвенно связанными с КНР.

Ранее 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился об открытии воздушного пространства над Венесуэлой после телефонного разговора с исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес.

По словам Трампа, он поручил Пентагону и министерству транспорта внести необходимые изменения к концу дня, отметив, что Родригес сообщила ему, что власти страны делают успехи в улучшении ситуации с обеспечением безопасности.