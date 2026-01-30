Поиск

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам регулярной сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США в четверг подтвердило оценку роста производительности труда в стране в третьем квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%.

Другой отчет Минтруда показал уменьшение количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 1 тыс. - до 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 210 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочили в цене на 10,4% по итогам торгов. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 9%, выручку - на 24%, при этом оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Microsoft Corp. рухнули на 10%. Ее выручка и чистая прибыль в минувшем квартале также выросли и превысили ожидания аналитиков, но инвесторов беспокоят признаки замедления роста доходов облачных сервисов.

Кроме того, Microsoft может инвестировать еще несколько миллиардов долларов в OpenAI, в то время как Nvidia Corp. и Amazon.com Inc. могут вложить $20 млрд и не менее $10 млрд соответственно, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. На данный момент Microsoft владеет 27% OpenAI и является ее крупнейшим акционером.

Рыночная стоимость Nvidia увеличилась на 0,5%, Amazon - снизилась на столько же.

IBM нарастила капитализацию на 5,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

Цена акций Tesla опустилась на 3,5%. Производитель электромобилей в минувшем квартале получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов, а глава компании Илон Маск анонсировал прекращение выпуска премиальных Model S и Model X. Вместо них на заводе в калифорнийском Фремонте будут производить антропоморфных роботов Optimus.

Бумаги Mastercard Inc. прибавили в цене 4,3%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем увеличил чистую прибыль в октябре-декабре на 22%, выручку - на 18%, при этом показатели скорректированной прибыли и выручки превзошли ожидания рынка.

Капитализация производителя бытовой техники Whirlpool Corp. упала на 4,8% на слабой квартальной отчетности.

Стоимость акций производителя одежды Levi Strauss выросла на 0,3%. Выручка и скорректированная прибыль компании в четвертом финквартале (завершился 30 ноября) превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Royal Caribbean подскочила на 18,7%. Оператор круизов увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре и дал сильный прогноз на текущие квартал и год.

Caterpillar нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Квартальная выручка этого производителя спецтехники оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,11% - до 49071,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,13% - до 6969,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,72%, составив 23685,12 пункта.

Amazoncom Dow Jones Industrial Average Microsoft Corp Nvidia Nasdaq Composite
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8272 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });