Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам регулярной сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США в четверг подтвердило оценку роста производительности труда в стране в третьем квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%.

Другой отчет Минтруда показал уменьшение количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 1 тыс. - до 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 210 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочили в цене на 10,4% по итогам торгов. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 9%, выручку - на 24%, при этом оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Microsoft Corp. рухнули на 10%. Ее выручка и чистая прибыль в минувшем квартале также выросли и превысили ожидания аналитиков, но инвесторов беспокоят признаки замедления роста доходов облачных сервисов.

Кроме того, Microsoft может инвестировать еще несколько миллиардов долларов в OpenAI, в то время как Nvidia Corp. и Amazon.com Inc. могут вложить $20 млрд и не менее $10 млрд соответственно, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. На данный момент Microsoft владеет 27% OpenAI и является ее крупнейшим акционером.

Рыночная стоимость Nvidia увеличилась на 0,5%, Amazon - снизилась на столько же.

IBM нарастила капитализацию на 5,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

Цена акций Tesla опустилась на 3,5%. Производитель электромобилей в минувшем квартале получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов, а глава компании Илон Маск анонсировал прекращение выпуска премиальных Model S и Model X. Вместо них на заводе в калифорнийском Фремонте будут производить антропоморфных роботов Optimus.

Бумаги Mastercard Inc. прибавили в цене 4,3%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем увеличил чистую прибыль в октябре-декабре на 22%, выручку - на 18%, при этом показатели скорректированной прибыли и выручки превзошли ожидания рынка.

Капитализация производителя бытовой техники Whirlpool Corp. упала на 4,8% на слабой квартальной отчетности.

Стоимость акций производителя одежды Levi Strauss выросла на 0,3%. Выручка и скорректированная прибыль компании в четвертом финквартале (завершился 30 ноября) превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Royal Caribbean подскочила на 18,7%. Оператор круизов увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре и дал сильный прогноз на текущие квартал и год.

Caterpillar нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Квартальная выручка этого производителя спецтехники оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,11% - до 49071,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,13% - до 6969,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,72%, составив 23685,12 пункта.