Brent подешевела до $69,74 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть быстро снижаются утром в пятницу после подъема до многомесячных максимумов накануне.

К 8:17 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,37%), до $69,74 за баррель. В четверг Brent подорожала на $2,31 (3,4%), до $70,71 за баррель, что стало максимумом с конца июля.

Срок обращения мартовских контрактов на Brent истекает с завершением пятничной сессии. Более активно торгуемые фьючерсы на апрель дешевеют на $1,04 (1,49%), до $68,55 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,01 (1,51%), до $64,43 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,21 (3,5%), до $65,42 за баррель, максимума с конца сентября.

Несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Позднее глава Белого дома сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Трамп также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал он.

Аналитики JPMorgan не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана", - пишут они.

Эксперты Citi полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.