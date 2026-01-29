Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево приобрел группу компаний, управляющих Домодедово, за собственные средства, без привлечения заемных, заявил генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) Михаил Василенко. Его слова приведены в сообщении аэропорта.

Для "Шереметьево" это бизнес-проект, направленный "на оздоровление важной части московского авиаузла", добавил он, при этом "важно понимать нагрузку, которую несет данный объект". "Домодедово" - крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками", - заявил Василенко.

Коллективу "Домодедово" будут обеспечены гарантии "стабильной деятельности и оплаты труда, социальная защита и сохранение рабочих мест", - также отметил он.

Победителем приватизационных торгов по продаже группы компаний "Домодедово", состоявшихся ранее в четверг, стала структура МАШ - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%. Сообщалось, что помимо "Шереметьево" в торгах планировал участвовать другой аэропорт столичного авиаузла - "Внуково".

Находившееся с недавних пор в госсобственности Домодедово было выставлено на торги в начале этого года. Первый аукцион был назначен на 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.