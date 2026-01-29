Поиск

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево приобрел группу компаний, управляющих Домодедово, за собственные средства, без привлечения заемных, заявил генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) Михаил Василенко. Его слова приведены в сообщении аэропорта.

Для "Шереметьево" это бизнес-проект, направленный "на оздоровление важной части московского авиаузла", добавил он, при этом "важно понимать нагрузку, которую несет данный объект". "Домодедово" - крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками", - заявил Василенко.

Коллективу "Домодедово" будут обеспечены гарантии "стабильной деятельности и оплаты труда, социальная защита и сохранение рабочих мест", - также отметил он.

Победителем приватизационных торгов по продаже группы компаний "Домодедово", состоявшихся ранее в четверг, стала структура МАШ - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%. Сообщалось, что помимо "Шереметьево" в торгах планировал участвовать другой аэропорт столичного авиаузла - "Внуково".

Находившееся с недавних пор в госсобственности Домодедово было выставлено на торги в начале этого года. Первый аукцион был назначен на 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

Домодедово Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

 Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

 Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

Золото превысило $5500 за унцию

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });