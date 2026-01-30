Поиск

Внесение физлицами наличных через банкоматы могут ограничить суммой 1 млн руб. в месяц

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минфин предлагает обязать банки отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн руб. в месяц. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренного правительством РФ.

Законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ). Документ был направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг в середине января, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Минфина.

Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение, отмечается в пояснительной записке к документу.

ЭкономикаНовак ждет от плана обеления экономики до 1 трлн рублей допдоходов бюджета в годЧитать подробнее

Вводимые проектом изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов. В связи с этим предлагается установить срок его вступления в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2025 года на совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных в рамках "обеления" экономики РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак на том же совете заявил, что задача по "обелению" экономики реализуется через отдельный план в отношении ряда секторов. В соответствии с ним планируется реализовать комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, сообщал вице-премьер.

Как сообщали источники "Интерфакса", Минфин в соответствии с планом по "обелению" ранее предложил ввести обязательную инкассацию для юрлиц ИП с оборотом выше предельного размера, который будет установлен Банком России по согласованию с правительством.

Министерство также предложило запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 млн руб. за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 млн руб. Запрет затронет в том числе и сделки с недвижимостью.

Минфин Росфинмониторинг
