Поиск

Минсельхоз анонсировал меры поддержки инвестпроектов по переработке продукции за рубежом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ближайшее время планирует предложить меры по поддержке инвестпроектов по переработке агропродукции за рубежом.

"Есть большой запрос от наших производителей, чтобы выходить на конечные рынки по инвестированию в первичную или конечную переработку на этих рынках. Мы планируем это поддерживать, мы обсуждали это в правительстве и надеемся, что эти меры сможем в ближайшее время предложить для того, чтобы выходить уже с переработкой на конечные рынки", - заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, эта работа проводится на фоне того, что в настоящее время многие страны нацелены на достижение продовольственной безопасности. "Если страна хочет обеспечивать себя сама, то мы должны предложить то, что мы умеем делать, те механизмы, технологии, которые позволят этой стране достичь необходимых результатов в продбезе", - сказала она.

"И мы это уже делаем. С одной стороны, мы можем поставлять технологии, с другой – входить, например, в инвестиционные проекты вместе с партнерами в других странах", - отметила она.

Лут сообщила, что подобные проекты уже обсуждаются, в частности в производстве овощей закрытого грунта и молочной продукции.

Говоря об экспорте агротехнологий, она заявила, что он пока находится на небольшом уровне. "Но все, что связано с получением необходимого объема производства в конкретной стране, мы можем поставлять", - сказала Лут, отметив, в частности, такой базовый ресурс для растениеводства, как семена. В 2025 году их было экспортировано на $122 млн.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

 Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

 Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });