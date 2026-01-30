Минсельхоз анонсировал меры поддержки инвестпроектов по переработке продукции за рубежом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ближайшее время планирует предложить меры по поддержке инвестпроектов по переработке агропродукции за рубежом.

"Есть большой запрос от наших производителей, чтобы выходить на конечные рынки по инвестированию в первичную или конечную переработку на этих рынках. Мы планируем это поддерживать, мы обсуждали это в правительстве и надеемся, что эти меры сможем в ближайшее время предложить для того, чтобы выходить уже с переработкой на конечные рынки", - заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, эта работа проводится на фоне того, что в настоящее время многие страны нацелены на достижение продовольственной безопасности. "Если страна хочет обеспечивать себя сама, то мы должны предложить то, что мы умеем делать, те механизмы, технологии, которые позволят этой стране достичь необходимых результатов в продбезе", - сказала она.

"И мы это уже делаем. С одной стороны, мы можем поставлять технологии, с другой – входить, например, в инвестиционные проекты вместе с партнерами в других странах", - отметила она.

Лут сообщила, что подобные проекты уже обсуждаются, в частности в производстве овощей закрытого грунта и молочной продукции.

Говоря об экспорте агротехнологий, она заявила, что он пока находится на небольшом уровне. "Но все, что связано с получением необходимого объема производства в конкретной стране, мы можем поставлять", - сказала Лут, отметив, в частности, такой базовый ресурс для растениеводства, как семена. В 2025 году их было экспортировано на $122 млн.