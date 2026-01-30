AstraZeneca может выплатить CSPC до $18,5 млрд за права на препараты от диабета и ожирения

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Британская фармкомпания AstraZeneca получит права на экспериментальные препараты китайской CSPC Pharmaceuticals от диабета и ожирения в рамках сделки на сумму до $18,5 млрд.

AstraZeneca выплатит $1,2 млрд сразу, до $3,5 млрд в случае получения необходимых разрешений от регулирующих органов (регуляторные цели) и целей в области разработки, а также дополнительные суммы, привязанные к целям в области коммерциализации и продаж, и роялти, говорится в сообщении британской компании.

CSPC уточнила, что выплаты за продажи могут достичь $13,8 млрд, роялти - двузначного процента годовых продаж лицензируемых препаратов.

Первый этап сотрудничества будет сфокусирован на четырех препаратах, одному из которых в ближайшее время предстоит первая стадия клинических испытаний. AstraZeneca получит на них глобальные права, за исключением территории Китая.

Компании будут вместе работать еще над четырьмя препаратами на технологических платформах CSPC.

AstraZeneca также получит доступ к ИИ-платформе китайского партнера.

В 2024 году AstraZeneca обязалась выплатить CSPC до $2,02 млрд в рамках эксклюзивного партнерства в области разработки и коммерциализации препарата для снижения холестерина, а в 2025 году партнеры договорились о сотрудничестве в области исследований на основе ИИ.

Ранее на этой неделе британская компания сообщила о планах инвестировать $15 млрд в Китай в период до 2030 года включительно.

Акции CSPC подешевели на 10,2% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. Бумаги AstraZeneca дорожают в Лондоне на 0,7%.