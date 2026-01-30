"Росатом" в 2025 году удвоил добычу золота в Якутии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Росатом" в 2025 году начал промышленную эксплуатацию золоторудного месторождения Северное в Якутии и добыл там 1,5 тонны золота, сообщила компания.

В 2024 году добыча в режиме опытно-промышленной эксплуатации составила 0,7 тонны, то есть показатель вырос более чем вдвое.

Получены положительные заключения Главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы на объекты второй очереди на Северном, сообщает "Росатом".

Кроме того, завершены геологоразведочные работы на месторождении Совиное и буровые работы по проектам Дор и Рывеем на Чукотке.

"Для освоения этих крупных золотодобывающих проектов горнорудный дивизион планирует привлечение инвестиционных ресурсов путем проведения M&A-сделок или выхода на IPO. Планируем уже в этом году начать прохождение процедуры due diligence", - заявил первый замгендиректора "Росатом Недра" Алексей Шеметов.