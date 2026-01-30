Рынок акций РФ в пятницу просел к 2780п, но неделю и месяц закрыл в "плюсе"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз вместе с ценами на металлы, а также на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. Индекс МосБиржи опустился в район 2780 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2782,74 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался выше 2813 пунктов), индекс РТС - 1157,53 пункта (-0,2%); лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (-6,8%), "Русала" (-3,6%), "Норникеля" (-2,5%), но подросли акции ВТБ (+2,4%) на заявлениях главы банка Андрея Костина.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 января, составил 75,7327 руб. (-29,24 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2-0,5% на фоне снижения официального доллара от ЦБ на 0,19 рубля. По итогам января индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-3,9% на фоне снижения доллара от ЦБ на 2,49 рубля.

