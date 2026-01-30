ЦБ установил на II квартал макропруденциальные лимиты по кредитам с учетом вложенных интервалов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ установил на II квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по розничным кредитам с учетом нововведения – пересекающихся интервалов, жесткость МПЛ сохранится на уровне I квартала.

В январе вступили в силу изменения в указание №6993-У (описывает виды кредитов и займов, в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты).

Документ предусматривает возможность установления макропруденциальных лимитов на "вложенной" основе. Указанный подход позволит Банку России по-прежнему ограничивать долю наиболее рискованных кредитов, при этом банки и микрофинансовые организации смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности увеличения доли менее рисковых кредитов за счет сокращения доли более рискованных ссуд.

До января характеристики кредитов для целей установления МПЛ определялись последовательными интервалами. Например, для характеристики "показатель долговой нагрузки" (ПДН) было установлено два интервала: первый - в размере от 50% до 80%, второй - свыше 80%.

Новый порядок предполагает установление вложенных (или пересекающихся) интервалов. Применительно к ПДН, например, может быть один широкий интервал, в пределах которого находится более узкий интервал, например, ПДН "свыше 50%, в том числе ПДН свыше 80%". Такой подход позволил бы банкам сохранить прежний объем выдач, но выдавать меньше кредитов заемщикам с ПДН более 80%, указывали в ЦБ.

Лимит для ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья с ПДН выше 80% или первоначальным взносом не более 20% составит 7%, а пересекающийся лимит по кредитам с ПДН выше 50% и первоначальным взносом не более 20% составит 2%. Для готового жилья с ПДН более 80% или LTV выше 80% лимит выдач составит 20%, из которых на кредиты с ПДН более 50% и LTV более 80% можно будет применять лимит в 10%.

"На II квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам установлены на вложенной основе, чтобы банки могли выдать больше кредитов с меньшим уровнем риска и сократить выдачу наиболее рискованных кредитов. Это повысит гибкость МПЛ, при этом жесткость ограничений сохранится на уровне I квартала 2026 года", - говорится в релизе.

ЦБ также сообщил, что со II квартала ужесточит МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости.

Действующие c октября прошлого года лимиты ограничивают предоставление кредитов в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки. В IV квартале в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 13% (32% в IV квартале 2024 года), а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости - 11% (с ПДН 50-80% - 13%).

Комментируя ситуацию на рынке необеспеченного потребительского кредитования, ЦБ отмечает, что в 2025 году наблюдалась реализация ранее накопленных рисков. Доля проблемных кредитов на начало 2026 года составила 13% против 9% на 1 января 2025 года и 12,9% на 1 октября 2025 года, что обусловлено вызреванием кредитов, выданных в период кредитного перегрева 2023-2024 годов, а также продолжающимся сокращением портфеля кредитов. Банки сформировали на 1 декабря макропруденциальный буфер капитала в размере 7,9% от портфеля за вычетом резервов.

По потребкредитам с ПДН более 50% лимит составит 18%, при этом вложенный лимит для кредитов с ПДН выше 80% будет установлен на уровне 3%. По кредитным картам с ПДН более 50% МПЛ составит 10%, а вложенный лимит для карт с ПДН более 80% во втором квартале будет на нулевом уровне.

Для целевых автокредитов с ПДН более 50% лимит во II квартале составит 25%, вложенный лимит для автокредитов с ПДН более 80% - 5%.

ЦБ отмечает, что с начала 2026 года по целевым автокредитам вступило в силу ужесточение расчета ПДН: банки смогут выдавать такие кредиты, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата. Более консервативный расчет может временно снизить уровень выдач, поэтому дополнительные ужесточения МПЛ пока нецелесообразны.