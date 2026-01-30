Поиск

Внутренние авиаперевозки в РФ в 2025 году снизились почти на 4%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпаний внутри РФ в 2025 году снизился на 3,8% относительно показателя за предыдущий год, до 81,5 млн человек, сообщила Росавиация.

Трафик на международных направлениях, напротив, вырос – на 1,6% до 27,4 млн пассажиров. Наибольший прирост в зарубежье зафиксирован на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ – на 8,4% до 17,7 млн человек.

Из-за сокращения перевозок внутри страны общий пассажиропоток отечественных авиакомпаний также продемонстрировал снижение – на 2,5% до 108,9 млн человек. Пассажирооборот уменьшился на 0,6% до 284,43 млрд пассажиро-километров, процент занятости кресел увеличился на 0,2 процентного пункта до 89,5%.

В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", S7, "Россия", "Уральские авиалинии". Суммарно в 2025 году они перевезли 76,6 млн человек, это 70,3% от общего объема.

Пассажиропоток российских аэропортов в 2025 году остался практически на прежнем уровне - 214,7 млн человек (-0,8%).

Росавиация
