Прокачка по европейской нитке "Турецкого потока" в январе выросла на 11%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в январе 2026 года составила 1,730 млрд куб. м, что на 11% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали были использованы в среднем на 98,4%. Половину дней месяца магистраль работала со 100-процентной загрузкой.

Европа в настоящее время переживает сильнейшие холода за сезон, поэтому импортеры стремятся максимизировать прием газа от внешних источников. С 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины из-за позиции Киева. Ситуация осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по магистрали поставлено 18,06 млрд куб. м газа.