РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2026 году планирует сокращение центрального аппарата на 15%, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Олег Белозеров.

"Мы провели анализ структуры, функций, и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек", - сказал он.

Белозеров отметил, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019-2025 годах оценивается почти в 300 млрд рублей, в 2026 году он планируется в размере 74 млрд рублей. "Мы движемся по всем направлениям: технологические, сокращение затрат, расходов, электроэнергия, дизельное топливо, движение с большей надежностью и с меньшим количеством ремонтов. Это и трансформация организационной структуры, ее оптимизация", - пояснил он.

Осенью 2025 года сообщалось, что РЖД планируют сокращения в аппарате управления. До 1 ноября руководители - от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений - должны были представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании была разослана ответственным за исполнение поручения лицам.

В РЖД "Интерфаксу" подтверждали подлинность документа и сообщили, что "оптимизация штатной численности аппарата управления направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации". "Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на приём новых сотрудников", - комментировали тогда в РЖД.

Олег Белозеров РЖД
