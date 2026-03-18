Поиск

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сбер в своем мобильном приложении запустил бесплатный сервис возврата отправителю денежных переводов, совершённых по Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис помогает бороться с одним из видов мошенничества - "случайными" переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или "технические" счета. Если человек соглашается, он становится дроппером - соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег.

Новый функционал доступен владельцам смартфонов на платформе Android, начиная с версии 17.3., и позволяет безопасно вернуть деньги отправителю, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками.

Чтобы вернуть перевод, нужно найти его в истории операций приложения и нажать соответствующую кнопку. Функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы на счёт.

После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счёт, с которого были изначально отправлены.

"Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками. Наша задача - сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов", - сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

