"Восьмерка" ОПЕК+ начала встречу по обсуждению плана добычи на март

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, начали традиционную ежемесячную встречу, на которой определят план добычи группы на март, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По информации источников агентства, страны планируют сохранить паузу в наращивании производства, как и было запланировано ранее. Таким образом, показатели добычи в марте снова будут определены на уровне квот, действовавших в декабре.

Сразу после заседания министров "восьмерки" начнется встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия. Участники обсудят текущую ситуацию на рынке, а также оценят уровень исполнения соглашения в предыдущие месяцы.

Для ряда членов ОПЕК+ по-прежнему действуют компенсационные графики за превышение производства в предыдущие месяцы. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан, у которого в декабре и январе добыча снижалась из-за внешних факторов - ограничений по экспорту через КТК, а также аварии на энергообъекте Тенгизского месторождения.

Страны, которые осуществляют компенсации, представляют свои графики в секретариат ОПЕК каждый месяц.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.

нефть ОПЕК+ JMMC
Новости

