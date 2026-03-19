Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Драгоценные и цветные металлы падают в цене в четверг на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать ставки в текущем году.

К 15:54 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex упали на 6,5%, до $4577 за унцию.

Фьючерсы на серебро рухнули в цене на 13%, до $67,445 за унцию, на платину - на 9%, до $1870 за унцию.

Накануне Федрезерв ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, отметив, что оценить последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики США пока сложно. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет снижать ставку, если не увидит прогресса в замедлении инфляции.

Федрезерв по-прежнему прогнозирует одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в текущем году, однако фьючерсы на уровень ставки теперь предусматривают сохранение стоимости заимствований на прежнем уровне в течение всего года.

Тем временем рынок следит за новым витком эскалации ближневосточного конфликта. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что беспилотник ударил по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря. Ранее в четверг госинформагентство Кувейта сообщило об атаке беспилотников на два НПЗ Kuwait Petroleum, вызвавших пожар на обоих объектах.

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры также зафиксированы в Катаре и ОАЭ. Тем временем ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

Цены на алюминий в ходе торгов падали почти на 6% и впервые с начала марта опускались ниже $3300 за тонну. Ближний Восток производит порядка 9% алюминия в мире.