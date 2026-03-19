Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минфин предложил обновленные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, сократив переходный период и увеличив пороги ставок.

Как сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, ставка НДС в первый год (предполагается, что изменения вступят в силу в 2027 году - ИФ) составит 7%, во второй год - 14%, в третий - переход на общеустановленную ставку в 22%.

Окончательное решение будет принимать правительство, добавил Сазанов.

Изначально Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив поэтапное повышение ставки НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%. Начиная с 2030 года предполагался переход на максимальную ставку (на тот момент составляла 20%, с этого года - 22%).

Минпромторг предлагает ввести полную ставку НДС на иностранные товары уже с 1 января 2027 года, отказавшись от ее поэтапного увеличения.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в качестве компромисса в дискуссии о сроках введения НДС рассматривался переход на полную уплату налога на год раньше - с 2029 года, при сохранении этапности повышения в 2027-2028 годах.

На ускоренном введении НДС для e-commerce настаивали представители офлайн-ритейла. О том, что переход на уплату налога по полной ставке возможен уже с 1 января 2027 года, в начале февраля сообщал Минпромторг. В министерстве отмечали, что такой вариант прорабатывается ведомством в рамках "донастройки системы трансграничной электронной торговли".

Противоположного мнения придерживаются маркетплейсы, в частности Ozon, Wildberries и Alibaba: они настаивают на необходимости адаптационного периода при переходе на полную ставку. По информации источника агентства, их позицию поддерживает Минэкономразвития.