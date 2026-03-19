Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минфин предложил обновленные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, сократив переходный период и увеличив пороги ставок.

Как сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, ставка НДС в первый год (предполагается, что изменения вступят в силу в 2027 году - ИФ) составит 7%, во второй год - 14%, в третий - переход на общеустановленную ставку в 22%.

Окончательное решение будет принимать правительство, добавил Сазанов.

Изначально Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив поэтапное повышение ставки НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%. Начиная с 2030 года предполагался переход на максимальную ставку (на тот момент составляла 20%, с этого года - 22%).

Минпромторг предлагает ввести полную ставку НДС на иностранные товары уже с 1 января 2027 года, отказавшись от ее поэтапного увеличения.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в качестве компромисса в дискуссии о сроках введения НДС рассматривался переход на полную уплату налога на год раньше - с 2029 года, при сохранении этапности повышения в 2027-2028 годах.

На ускоренном введении НДС для e-commerce настаивали представители офлайн-ритейла. О том, что переход на уплату налога по полной ставке возможен уже с 1 января 2027 года, в начале февраля сообщал Минпромторг. В министерстве отмечали, что такой вариант прорабатывается ведомством в рамках "донастройки системы трансграничной электронной торговли".

Противоположного мнения придерживаются маркетплейсы, в частности Ozon, Wildberries и Alibaba: они настаивают на необходимости адаптационного периода при переходе на полную ставку. По информации источника агентства, их позицию поддерживает Минэкономразвития.

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

