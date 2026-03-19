Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия наравне со всем миром переживает последствия дестабилизации мировых энергетических рынков в результате военных ударов по Ирану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На брифинге его спросили, как на Россию влияет рост цен на нефть.

"Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий, мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков. Это те последствия, которые весь мир сейчас ощущает, в том числе Российская Федерация", - ответил он.

Песков напомнил, что Россия уже давно на различных уровнях, в том числе высшем, предупреждала о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе.