В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вопрос закрытия экспорта бензина сейчас остро не стоит, правительство имеет все необходимые рычаги, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"Да, он острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять решение. У правительства все есть, чтобы оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина", - сказал Рубцов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время запасы топлива выше аналогичного периода предыдущего года - около 2 млн тонн по бензинам и около 3,3 млн тонн по дизелю.