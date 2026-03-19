Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent поднялась выше $119 за баррель в ходе торгов в четверг на сообщениях о продолжающихся атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило в официальном аккаунте в соцсети Х, что беспилотник ударил по крупнейшему НПЗ страны SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря. Агентство Reuters передает со ссылкой на источники о приостановке погрузки нефти в Янбу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:45 по Москве составляет $118,32 за баррель, что на $10,94 (10,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $119,13 за баррель впервые с 9 марта.

Ранее в четверг госинформагентство Кувейта сообщило об атаке беспилотников на два НПЗ Kuwait Petroleum, вызвавших пожар на обоих объектах.

Накануне QatarEnergy объявила, что ракетная атака на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ), нанесла "серьезный ущерб" предприятию.

Власти ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

В среду стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.