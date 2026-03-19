ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России провел несколько встреч с участниками рынка для обсуждения поправок в законодательство об инсайде и манипулировании, по итогам планируются точечные изменения. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы провели ряд дискуссий за последние два-три месяца. Думаю, что еще на площадке Анатолия Геннадьевича (Аксакова, главы комитета Госдумы по финрынку - ИФ) тоже проведем финальную дискуссию, после этого, надеюсь, что он (законопроект - ИФ) пойдет ко второму чтению", - сказал журналистам Пронин в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок - 2026".

"Там есть некоторые содержательные изменения, концепция законопроекта не меняется, но мы слышим голос рынка и по отдельным позициям будут корректировки отдельных норм", - добавил он.

По словам Пронина, у некоторых эмитентов есть опасения по поводу дополнительных затрат на комплаенс. "Эту информацию нужно будет обработать, нужно будет соотнести сделки инсайдеров с той информацией, которая действительно инсайдерам была доступна, нужно будет на их руке оценить, действовал ли инсайдер с нарушением закрытых периодов, и в случае, если это так – направить информацию в Банк России. Я думаю, что не у всех эмитентов комплаенс по 224 закону является в полной мере цифровым. Есть эмитенты, которые все у себя отстроили, для них издержки не будут ощутимы, а кому-то предстоит свои системы доработать. Естественно, любые дополнительные затраты на комплаенс, наверное, могут вызывать справедливые вопросы", - сказал глава департамента.

Группа депутатов и сенаторов в конце ноября внесла в Госдуму пакет законопроектов по реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Поправки, в частности, предполагают расширение перечня сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд. Авторы реформы также предлагают повысить порог дохода для наступления уголовной ответственности (с 3,75 млн рублей до 100 млн), одновременно ужесточив административное наказание: ввести штрафы от трехкратного до пятикратного размера дохода и фиксированные минимальные значения – от 10 тыс. руб. для физлиц, 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 1 млн руб. – для юрлиц. В феврале основной законопроект из пакета был принят в первом чтении.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в декабре сообщала, что направила в комитет Госдумы по финрынку свои замечания по поправкам. Ассоциация, в частности, выступала против исключения признаков "точности и конкретности" из определения понятия "инсайдерская информация". По мнению НАУФОР, это исключение сделает инсайдерской информацией слухи и проекты решений, а инсайдерами – слишком широкий круг лиц.

"Расширение понятия "инсайдерская информация" осложнит даже по сравнению с действующими правилами составление эмитентами собственных перечней инсайдерской информации и ведение списков инсайдеров, приведет к необходимости раскрытия "неточной" и "неконкретной" информации, которая может спровоцировать необоснованные инвестиционные решения на рынке и, снижая юридическую определенность, увеличит риск ответственности за несоблюдение соответствующих правил в результате произвольного их толкования Банком России и правоохранительными органами", - отмечалось в письме ассоциации.

Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына в декабре также говорила о планах обсудить с ЦБ поправки в законодательство об инсайде.