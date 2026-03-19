РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Это происходит из-за сокращения спроса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Во многих регионах России цены на размещение в отелях начали снижаться из-за коррекции спроса, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Средняя стоимость одних суток проживания в гостиницах по стране на лето составляет в этом году 13 526 рублей, что на 6,5% больше прошлого года. При этом в категориях отелей 0-2* средняя стоимость подрастает на 5,8%, до 7 140 рублей. В категории 3* рост составил 8,2%, до 8 158 рублей, 4-5* рост всего 3,4%, до 13 428 рублей. Рост цен достаточно сдержанный и обусловлен в основном инфляцией. И впервые во многих регионах цены начинают снижаться", - сказал он.

Он напомнил, что ценообразование в туризме динамическое и напрямую связано с наличием спроса. Те регионы, где наблюдается снижение туристического спроса, за исключением Краснодарского края и Крыма, показывают динамику по снижению цен в отелях по сравнению с 2025 годом.

"Регионы, где средние цены на размещение снизились в период с января по март, - это Астраханская область (-0,9%), Москва (-0,8%), Карачаево-черкесская область (-4,3%), Приморский край (-0,8%), Республика Дагестан (-7,6%), Республика Ингушетия (-10,2%), Республика Калмыкия (-10,5%), Республика Саха Якутия (-2,7%), Республика Тыва (-22%), Чеченская республика (-2,7%)", - рассказал президент РСТ.

Ранее эксперт сообщил, что с января по март 2026 года объем бронирований объектов размещения в России снизился на 3,8%.