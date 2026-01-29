Поиск

Цена Brent поднималась выше $71 за баррель впервые с августа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок растет в четверг, цена Brent поднялась выше $71 за баррель впервые с августа на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:30 по Москве составляет $70,69 за баррель, что на $2,29 (3,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,03 (3,21%), до $65,24 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $71,89 за баррель, WTI - до $66,48 за баррель.

Накануне Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

По данным CNN, президент США рассматривает возможность нанесения авиаударов по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

Трейдеры опасаются, что конфликт нарушит экспорт нефти из Ирана или приведет к блокировке транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Иран - четвертый по величине производитель нефти среди стран ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей нефти в сутки.

"Нефтяной рынок стремительно пересматривает оценку геополитических рисков на фоне роста вероятности прямых действий США против Ирана, - говорится в обзоре Rystad Energy. - Скорость реакции цен на нефть показывает, что рынок считает военные действия против Ирана реальным риском в краткосрочной перспективе".

Brent выросла в цене на 16% с начала 2026 года на фоне усиления геополитической напряженности, стоимость WTI поднялась на 13,8%.

