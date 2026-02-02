Поиск

Си Цзиньпин хочет сделать юань мировой резервной валютой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой в статье для журнала Коммунистической партии Китая "Цюши".

Китаю нужна "мощная валюта", которая сможет найти "широкое применение в международной торговле, инвестициях, на валютных рынках и получить статус резервной валюты", написал он.

Он считает, что стране необходимы "мощный центральный банк", способный эффективно управлять денежными средствами, конкурентоспособные в глобальном масштабе финансовые институты и международные финансовые центры, которые смогут "привлекать мировой капитал и оказывать влияние на глобальное ценообразование".

Китайское руководство давно пытается стимулировать интернационализацию юаня, однако именно сейчас стало понятнее всего, что имеет в виду Си Цзиньпин, говоря о необходимости иметь "сильную валюту" и том финансовом фундаменте, который нужно построить для ее поддержки, пишет Financial Times.

Изначально он сделал эти заявления в рамках обращения к высокопоставленным региональным чиновникам в 2024 году, но до 31 января они не публиковались.

Статья китайского лидера вышла в свет на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках. Ослабление доллара, предстоящая смена руководства Федеральной резервной системы, а также геополитическая и торговая напряженность заставили мировые центробанки переосмыслить уровень зависимости от долларовых активов.

"Китай чувствует, что смена мирового порядка реальна как никогда", - отмечает экономист Pantheon Macroeconomics Кевин Лам. По его словам, повышенное внимание Си Цзиньпина к юаню отражает "новые пробоины в мировом порядке".

По данным Международного валютного фонда, на третий квартал прошлого года доля юаня в мировых резервах составляла всего 1,93%, и это был шестой показатель среди всех валют. Доллар занимал порядка 57% (против 71% в 2000 году), евро - около 20%.

Китай Си Цзиньпин Международный валютный фонд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Потребление газа в РФ обновило исторический максимум в январе

Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

 Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

 Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

 Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

 Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

 ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });