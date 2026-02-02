Си Цзиньпин хочет сделать юань мировой резервной валютой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой в статье для журнала Коммунистической партии Китая "Цюши".

Китаю нужна "мощная валюта", которая сможет найти "широкое применение в международной торговле, инвестициях, на валютных рынках и получить статус резервной валюты", написал он.

Он считает, что стране необходимы "мощный центральный банк", способный эффективно управлять денежными средствами, конкурентоспособные в глобальном масштабе финансовые институты и международные финансовые центры, которые смогут "привлекать мировой капитал и оказывать влияние на глобальное ценообразование".

Китайское руководство давно пытается стимулировать интернационализацию юаня, однако именно сейчас стало понятнее всего, что имеет в виду Си Цзиньпин, говоря о необходимости иметь "сильную валюту" и том финансовом фундаменте, который нужно построить для ее поддержки, пишет Financial Times.

Изначально он сделал эти заявления в рамках обращения к высокопоставленным региональным чиновникам в 2024 году, но до 31 января они не публиковались.

Статья китайского лидера вышла в свет на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках. Ослабление доллара, предстоящая смена руководства Федеральной резервной системы, а также геополитическая и торговая напряженность заставили мировые центробанки переосмыслить уровень зависимости от долларовых активов.

"Китай чувствует, что смена мирового порядка реальна как никогда", - отмечает экономист Pantheon Macroeconomics Кевин Лам. По его словам, повышенное внимание Си Цзиньпина к юаню отражает "новые пробоины в мировом порядке".

По данным Международного валютного фонда, на третий квартал прошлого года доля юаня в мировых резервах составляла всего 1,93%, и это был шестой показатель среди всех валют. Доллар занимал порядка 57% (против 71% в 2000 году), евро - около 20%.